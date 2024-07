Reggio Calabria, sgomberato appartamento pubblico assegnato a un pregiudicato con raggiri e artifici

StrettoWeb

A seguito di mirata e certosina attività di indagine, avviata a seguito di alcuni esposti anonimi, la Polizia Locale di Reggio Calabria, con la fattiva collaborazione del dirigente dell’A.T.E.R.P. Distretto di Reggio Calabria, ha accertato che un immobile di edilizia residenziale pubblica, sito sul viale Calabria, è stato assegnato, a seguito di numerosi artifici e raggiri posti in essere dal richiedente.

I riscontri di polizia giudiziaria ed amministrativa, hanno consentito all’Aterp di revocare l’assegnazione e mettere a disposizione l’alloggio delle persone effettivamente aventi diritto. Sono infatti emerse, nella procedura di individuazione del beneficiario, numerose dichiarazioni mendaci e falsificazioni di documenti.

L’intervento posto in essere in piena sinergia istituzionale, dimostra l’attenzione particolare del Corpo di Polizia Locale alla tutela del diritto alla casa. Ad esso seguiranno ulteriori attività di indagini. L’operazione, oltre allo sgombero ed alla restituzione al legittimo proprietario dell’immobile, ha consentito di deferire per tuffa e falso ideologico due persone. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari.

