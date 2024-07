Reggio Calabria, criticità nel quartiere di Santa Caterina: “urge tavolo tecnico con l’amministrazione comunale”

StrettoWeb

L’associazione “Noi per Santa Caterina” di Reggio Calabria chiede in una lettera inviata al sindaco Giuseppe Falcomatà la convocazione di un tavolo tecnico con l’amministrazione comunale per discutere dei tanti problemi del quartiere reggino. Di seguito la lettera integrale.

“Questa associazione, “Noi per Santa Caterina”, sta a chiedere, a fronte

della grave crisi sociale che da troppo tempo sta vivendo il quartiere di santa Caterina, i cui problemi più volte segnalati a codesta spettabile amministrazione comunale non hanno trovato ad oggi le necessarie risposte, un urgente incontro per discutere di possibili soluzioni alle enormi criticità a cui si chiede con forza, fatta salva la predisposizione all’ascolto mai mancata finora, possano seguire volontà e fatti concreti da parte del comune, unico ente, vista la tipologia dei problemi in essere, deputato a trattare quanto sopra.

Tale incontro si rende necessario, oggi più di ieri, anche in virtù delle forti proteste e manifestazioni pubbliche inscenate dagli abitanti del quartiere nell’ultimo periodo, ‘accompagnate, nel caso della sottrazione al quartiere dell’unica struttura sportiva fruibile in esso – la palestra annessa alle scuole elementari “|.C. Falcomatà” — Archi da diversi rappresentanti di società di basket e dai vertici regionali dello stesso sport, che, vista la specificità cui è destinata la palestra, hanno ritenuto di dover intervenire per portare la loro voce autorevole in argomenti dall’alto valore umano e sociale.

In merito a quest’ultimo aspetto, i rappresentanti di cui sopra, manifestano la volontà di firmare anch’essi la presente istanza, e si rendono disponibili a partecipare ad un eventuale tavolo tecnico per concorrere alla più ampia e condivisa soluzione di quello che appare, ai più, un problema di facile soluzione, se soltanto ci fosse la volontà di affrontarlo in maniera costruttiva e non agendo, invece, come avvenuto nei mesi scorsi, in modo esclusivamente burocratico, senza tener conto di esigenze sportive, sociali e culturali, che sono alla base di un vivere sereno e dignitoso, cui aspira la numerosa comunità Santa caterinota.

Presidente F.I.P. Paolo Surace – Presidente C.S.I. Armando Russo – Presidente A.S.C. Gianni Simone – Presidente Scalinata Via Giudecca – Direttore R.A.C. Giovanni Mafrici – Responsabile e Allenatore Reggio Bic Antonio Cugliandro – il presidente “Noi per Santa Caterina” – Giuseppe Serranò.

