Reggio Calabria: la ruota panoramica lascia la città | FOTO

StrettoWeb

Dopo quasi 4 mesi la meravigliosa ruota panoramica lascia la città di Reggio Calabria. La spettacolare attrazione che ogni anno torna in città, è stata inaugurata a Marzo sul Lungomare Falcomatà. La Ruota raggiunge i 35 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine di cui una per disabili. Tanti i visitatori che in questi mesi hanno potuto ammirare le bellezze della città dai 35 metri di altezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.