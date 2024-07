Reggio Calabria: ripristinata la perdita idrica sul viale Genoese Zerbi

StrettoWeb

Dopo qualche ora dalla segnalazione di StrettoWeb, la copiosa perdita idrica in pieno centro storico a Reggio Calabria e cioè sul Viale Genoese Zerbi, è stata riparata nella tarda serata di ieri come si evince nelle foto di Graziano Tomarchio. Prima di risolvere il problema la perdita aveva creato tanti disagi e disservizi ai residenti della zona soprattutto in un periodo in cui l’acqua già manca nelle case dei reggini.

