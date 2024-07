A Reggio Calabria ricordato Lenin, nel centenario della sua morte

StrettoWeb

Si è svolta domenica 21 luglio la conversazione sul tema “1924-2024: nel centenario della morte di Lenin”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato la presenza dell’onorevole Michelangelo Tripodi. Vladimir Ilich Ulyanov nacque a Simbirsk sul Volga il 10 Aprile 1870, che fu ribattezzata Ulyanovsk in suo onore. (Adottò lo pseudonimo di Lenin nel 1901 durante il suo lavoro clandestino nel partito dopo l’esilio in Siberia).Terzo di sei fratelli, era figlio di Il’ja Nikolaievic Uljanov (1831-1886), professore di matematica e fisica nel ginnasio di Niznij Novgorod, e di Marija Aleksandrovna Blank (1835-1916), anch’essa insegnante.

Nel 1874 Il’ja Nikolaievic venne nominato, per i suoi meriti, ispettore scolastico col grado di Consigliere di Stato (il livello più alto della nobiltà per chi non era aristocratico di sangue) e insignito dell’ordine di San Vladimiro. Dopo alcuni mesi il ventenne Aleksandr, che nel 1883 si era trasferito a San Pietroburgo per studiare scienze naturali all’università, venne arrestato dalla polizia zarista per aver organizzato, insieme ad altri militanti del gruppo populista Narodnaja Volja (Volontà del popolo), un attentato (fallito) contro lo zar Alessandro III.

Tutti i quindici accusati furono condannati a morte ma dieci di loro ottennero la grazia. Aleksandr Uljanov, che aveva rivendicato la sua responsabilità alleggerendo quella degli altri imputati, rifiutò ogni manifestazione di pentimento ed insieme ad altri quattro membri del complotto, fu impiccato l’11 maggio 1887. Questo avvenimento danneggiò gravemente la reputazione della famiglia Uljanov ed ebbe un’influenza decisiva sul giovane Vladimir: egli maturò la convinzione che lo zarismo non potesse essere abbattuto con azioni estremiste, bensì con la rivoluzione di tutte le classi oppresse della popolazione.

Nel 1893 si trasferì a Pietrogrado ed entrò in contatto con i circoli operai del quartiere Nevskaja Zastava e con il movimento “Emancipazione del lavoro” fondato da Plekhanov, che nel congresso di Minsk del 1898 sarebbe confluito nel Partito Operaio Socialdemocratico di Russia (POSDR). Terminato il confino in Siberia nel 1900, dove aveva appena completato l’opera intitolata I compiti della socialdemocrazia russa, rientrò in Russia e si trasferì prima a Monaco e poi a Zurigo, dove raggiunse Plekhanov e Martov con i quali fondò il periodico Iskra (Scintilla, in russo). Lenin acquisì notevole autorità, facendo dell’ Iskra uno strumento di lotta e di unificazione delle organizzazioni politiche russe che si richiamavano al marxismo.

Dopo Zurigo fu Londra la successiva tappa del suo esilio (1902), dove conobbe Trotzkij, appena fuggito dalla Siberia.

Al II° congresso del POSDR, svoltosi nella capitale inglese nel 1903, Vladimir, dopo accaniti dibattiti, riuscì a far approvare la sua linea programmatica, ispirata dalle tesi della sua opera Che fare? ; ne derivò la scissione del partito in due fazioni: la corrente leninista che ebbe la maggioranza si chiamò “bolscevica”, invece l’opposizione dei moderati, guidata da Martov, fu denominata “menscevica” . Nel 1916 si stabilì a Zurigo, e dopo la caduta dello zar Nicola II, Vladimir rientrò in patria attraversando la Germania con un vagone piombato e assunse in prima persona la guida dei bolscevichi.

Successivamente Lenin fu eletto Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo. Nel 1919 a Mosca si costituì la Terza Internazionale, fortemente voluta da Lenin, che si trasformò nel primo congresso dell’Internazionale Comunista o Comintern: fu il primo tentativo di collegamento tra i partiti marxisti dei vari paesi. Per Lenin due erano gli sbagli dei comunisti europei: l’estremismo e il centrismo riformistico, questa analisi venne riportata nel saggio L’estremismo, malattia infantile del comunismo . Terminata la guerra civile, Lenin si convinse di adottare una nuova politica economica (la NEP), varata al 10° congresso del partito e fondata su concessioni temporanee all’iniziativa privata al fine di favorire la ricostruzione dell’economia e dell’apparato produttivo.

Colpito da emiplegia alla fine del maggio 1922, continuò a seguire dal soggiorno di cura a Gorkij, nelle vicinanze di Mosca, gli sviluppi dello Stato sovietico, ma dovette abbandonare progressivamente ogni attività. Il 13 novembre 1922 fece la sua ultima apparizione in pubblico al quarto congresso dell’Internazionale comunista. Lenin morì alle ore 18.50 del 21 gennaio 1924, all’età di 54 anni. L’unico dirigente del partito presente in quel momento accanto al leader bolscevico, oltre a sua moglie, fu Bukharin.

La salma venne trasferita in treno da Gorkij a Mosca il 23 gennaio ed era stata esposta nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati, dove la folla aveva sfilato ininterrottamente per cinque giorni, sfidando il freddo pungente dell’inverno russo. La conversazione, organizzata dall’associazione culturale reggina, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da domenica 21 luglio.

