Reggio Calabria, ricco weekend di eventi all’Area Griso Laboccetta: il programma

Un fine settimana di luglio ricco di eventi, presso l’Area sacra Griso Laboccetta di Reggio Calabria, con un intenso e variegato fine settimana. Giovedì 18 alle ore 18,00 per la Rassegna “Libri al Parco”. Presentazione del Libro “Il Gigante Sansone Barbalunga e il misterioso Piccolo Popolo” di Serena Palermiti. Edizioni Apodiafazzi. Illustrazioni a cura di Federica e Letizia Veneziano. Traduzione in Calabrogreco di Salvino Nucera. E’ una Fiaba per tutti, ambientata nel cuore del Parco nazionale dell’ Aspromonte, divenuto nel 2021 Geoparco Mondiale della Rete Globale dei Geoparchi Unesco. Ingresso libero fino a disponibilità dei posti.

Sempre Giovedì 18 con inizio alle ore 21,00 Rappresentazione teatrale “Come le onde del mare. Valori e passioni di eroine mitiche”, a cura del Gruppo amatoriale Teatrale Armonia, in collaborazione con il circolo Rhegium Iulii. Libero adattamento da Eschilo, Supplici; Sofocle, Antigone; Euripide Medea, Alcesti, Le troiane; Aristofane, Lisistrata. Autrice dei testi Florinda Minniti; voci recitanti Ludovica Delfino, Tania Calafiore e Giuseppe Licordari; commento musicale Giuseppe Licordari.

Le serate di venerdì e sabato

Venerdi 19 alle ore 21,00 per la rassegna “Musica al Parco” con La Sezione reggina del TCI, esibizione del gruppo The beat Shop “Un tramonto anni ’60 “ con la musica al tempo dei Beatles. Chitarra e Voce Tiziano Franco e Gino Pirazzo, Basso e Voce Fabrizio Bortolami, Batteria Michele Franco Ingresso libero fino a disponibilità dei posti.

Sabato 20 alle ore 21,00 “L’incanto” Canti mito e immagini del Mare Nostrum, una produzione Fabulanova con Fulvio Cama, Francesco Turano, Serena Palermiti, Maria Cavallo. Con la partecipazione di Domenico Colella. Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione al 3471713889.

