Reggio Calabria, protocollo d’intesa tra il Garante delle persone disabili, la Reggio BiC e la Fisiosanisport

In data odierna è stato sottoscritto, presso il Consiglio Regionale della Calabria, un protocollo di intesa tra il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, in persona dell’Avv. Ernesto Siclari, ASD RC Basket in Carrozzina (BIC), in persona del suo Presidente, Ilaria Margherita D’Anna, e Fisiosanisport Reggio Calabria del Gruppo Giomi, in persona del suo Amministratore Unico, Dott. Luca Valerio Radicati.

Tale accordo, che rappresenta un importante passo significativo verso la promozione dell’inclusione sociale, prevede la possibilità delle persone che hanno subito traumi invalidanti ed alle rispettive famiglie di intraprendere percorsi di attività sportive, riabilitative e rieducative in ottica di una piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità.

Proponente del percorso collaborativo, la ASD RC Basket in Carrozzina (BIC), società sportiva militante nella massima serie nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina che attraverso i propri tecnici e professionisti è in grado di accogliere ragazzi con diverse abilità, formare atleti e promuovere attraverso lo sport del basket in carrozzina l’inclusione sociale di ragazzi anche extracomunitari diversamente abili.

Fisiosanisport Reggio Calabria del Gruppo Giomi, che ha accolto con grande entusiasmo la proposta ritenendola foriera di significativi benefici per promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità nelle attività sportive, è da sempre impegnata nel fornire servizi di alta qualità nel campo della fisioterapia e della riabilitazione, con un’attenzione particolare alle esigenze

specifiche di ogni individuo.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilita della Regione Calabria, costantemente impegnato nella sensibilizzazione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, ha inteso condividere tale progetto portatore di valori volti a stimolare, sensibilizzare e promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, certo che il virtuoso legame tra la disabilità ed il mondo dello sport costituisce elemento di grande coinvolgimento, partecipazione ed

inclusività sociale.

