A Reggio Calabria il primo congresso nazionale nel corso del quale è stata eletta la Segreteria Generale del SIULCC

L’attività congressuale del SIULCC prosegue con l’elezione del direttivo nazionale. Dopo la Calabria, la Sicilia, l’Istituto di Formazione presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria, Trentino Alto Adige, Campania, Lombardia e Lazio è stata la volta del CONGRESSO Nazionale.

A Reggio Calabria presso la sala riunione AL FARO di Lazzaro si è tenuto il primo congresso nazionale nel corso del quale è stata eletta la Segreteria Generale.

Sono stati eletti, CALABRO’ Sebastiano, Segretario Generale, MINEO Giuseppe e RAGO Gaetano, Segretario Generale Aggiunto, IACOPINO Pasquale Antonio, SALVATORI Angelo, PEREZ Maurizio, NIGROGNO Francesco, ZAMMUTO Stefano, MAZZAROTTO Stefano, Segretario Nazionale.

Contestualmente secondo lo Statuto sono stati eletti:

Componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti : CIRAOLO Salvatore, MARINO Giuseppe, BONGIOVANNII Pietro, PETRAROLI Michele;

: CIRAOLO Salvatore, MARINO Giuseppe, BONGIOVANNII Pietro, PETRAROLI Michele; Componenti del Collegio nazionale dei Probiviri: DE VANNA Michele, VARANO Domenico Thomas, CAPORASO Enrico, MORIELO Vincenzo, CATANZARITI Domenico.

I dirigenti eletti guideranno il SIULCC per i prossimi quattro anni.

“L’elezione della Segreteria Generale, del direttivo nazionale e degli organi periferici del nostro sindacato rappresenta una svolta importante – ha sottolineato Sebastiano Calabrò Segretario Generale SIULCC confermato nell’incarico – e consentirà l’attività di collegamento con la base al fine di verificarne le esigenze e svolgere azioni mirate per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i CARABINIERI/lavoratori. Il nostro sindacato, tra i più giovani del panorama sindacale rappresentativo costituitosi a seguito dell’emanazione della Legge 46/2022 e collocato alla posizione numero Uno dell’albo del Ministero della Difesa, si pone come obiettivo sfide importanti: con proposte migliorative in tutti i settori da individuare nel corso degli attuali lavori per il rinnovo contrattuale”.

Infine il Segretario Generale augura a tutti ed in particolare ai neo eletti Giuseppe MINEO, Segretario Generale Aggiunto e Stefano MAZZAROTTO, Segretario Nazionale, un buon lavoro.

