Reggio Calabria: premiati al Consiglio regionale 2 giovani talenti di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso e il Capogruppo della Lega a Palazzo Campanella Giuseppe Gelardi hanno inteso premiare oggi, 23 Luglio, a Palazzo Campanella, due giovani calabresi di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Si tratta di Giuseppe Bonfiglio vincitore dell’ambito “Campionato italiano Pasticceria e Cioccolateria juniores”, e Pietro Monterosso vincitore del prestigioso “Manichino d’Oro“.

Entrambi i giovani, grazie alle loro vittorie, hanno contribuito a dimostrare, ancora una volta, come con talento e sacrificio sia possibile emergere nelle rispettive professioni radicando i propri progetti professionali in Calabria.

Bonfiglio, 21 anni e già una passione sfrenata per l’arte bianca, ha sbaragliato la concorrenza conquistando la giuria con la sua creazione: un’opera d’arte in cioccolato e zucchero che rappresentava una scimmia con una lampadina accesa in mano, simbolo di un futuro sostenibile.

Monterosso, già diplomato in Fashion Design, ha dimostrato una passione infinita per il suo lavoro fin dagli esordi, cimentandosi con cura e maestria alla creazione di abiti che coniugano tradizione e innovazione.

La sua abilità sartoriale, unita al gusto raffinato e all’estro creativo, lo ha distinto tra i numerosi concorrenti al Premio. Certamente che per entrambi è possibile prefigurare un brillante futuro di cui la Calabria potrà andare ulteriormente orgogliosa e dal quale altri ragazzi potranno prendere spunto ed ispirazione per intraprendere percorsi virtuosi partendo dalla nostra meravigliosa Regione.

