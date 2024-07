Reggio Calabria, poliziotta investita nella notte | DETTAGLI

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nella notte di ieri in via Scopelliti ad Arghillà, zona nord di Reggio Calabria. Nel sinistro è stata investita una vigilessa di Polizia Municipale. L’agente stava facendo viabilità a seguito di un pozzetto saltato quando è stata investita da un’automobilista che non l’ha notata. L’investitore si è fermato e ha soccorso la poliziotta che ha riportato una frattura al ginocchio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.

