Reggio Calabria, Pazzano sulla situazione politico-giudiziaria del Comune: “urgente riflessione franca”

“La situazione di Reggio impone una riflessione aperta, franca, coraggiosa. Urgente. Senza cedere al populismo, senza cedere al giustizialismo, abbiamo il dovere di porre pubblicamente delle questioni e confrontarci. Nella palude, nel vuoto della politica che si trincera in luoghi comuni da un lato e dall’ altro, abbiamo il dovere di tornare alla Politica. Quella che analizza i fatti e propone una visione, matura delle scelte, delinea un percorso”. Lo afferma in una nota La Strada di Pazzano.

“Lo faremo, come sempre in Strada e in.un modo e in uno spazio pubblico. È la cosa pubblica il centro della Politica. Se lasci stare, se fai che il tuo voto non conti, se pensi che siano tutti uguali, allora il pubblico diventa res nullius e lasci il campo alle consorterie, di ogni colore e in modo trasversale. A Reggio l’ esperienza della Politica può essere viva, forte, di prospettiva”.

“Certamente ha il dovere di rendere conto dei fatti, del momento, dello stallo. Lo faremo a partire dalle riflessioni e dalle domande poste pubblicamente con il consigliere Saverio Pazzano. La Politica ha il dovere di rendere conto della palude in cui la città si trova, ha il dovere di generare un confronto. Di rigenerare partecipazione. Nella inevitabile rassegnazione è la passione a determinare il cammino, la consapevolezza a determinare le scelte”.

