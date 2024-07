Reggio Calabria: a fine luglio l’Open Day della scuola calcio Leukos Lazzaro (affiliata al Genoa Academy)

StrettoWeb

Giovedì 25 luglio, al campo sportivo “Pellicanò” di Bocale – zona sud di Reggio Calabria – si svolgerà l’Open Day della società Leukos Lazzaro, che riguarderà sia le categorie dell’attività di base che di quella agonistica. Manifestazione aperta a tutti. Dalle ore 16:30 alle 17:30 le attività saranno rivolte per le categorie Primi Calci (2016/2017), Pulcini (2014/2015) ed Esordienti (2012/2013). Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 l’Open Day sarà rivolto ai ragazzi delle annate 2010/2011. In campo saranno presenti collaboratori del Genoa Academy del Sud Italia, debitamente autorizzato da Emanuele Crespi, responsabile nazionale Genoa Academy.

La società Leukos Lazzaro nasce nel 2017 per volontà del presidente, che rileva una società che svolgeva attività di scuola calcio ed in cui lo stesso era istruttore. La Leukos partecipa sia a campionati FIGC che di vari enti di promozione sportiva con diverse categorie che vanno dai Primi Calci fino ai Giovanissimi. La società si avvale di istruttori qualificati sia laureati in Scienze Motorie che con vari diploma UEFA. Dal 2020 la società è affiliata al Genoa Academy, un progetto ambizioso per la crescita dei propri atleti e di confronto e miglioramento per i vari tecnici. Annualmente diversi ragazzi vengono selezionati per partecipare a vari tornei organizzati dal Genoa Academy.

