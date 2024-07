Reggio Calabria, ok della 1ª commissione all’assestamento generale di bilancio

StrettoWeb

La prima commissione Bilancio del Comune di Reggio Calabria ha votato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del decreto legislativo 267/2000. A darne notizia è il presidente della prima commissione, Pino Cuzzocrea che chiarisce: “abbiamo ascoltato la relazione del dirigente del settore Franco Consiglio e della funzionaria che hanno illustrato le differenti variazioni di assestamento. Negli anni 2024/2025 si perderanno circa 600mila euro. L’assestamento – ha aggiunto il presidente – ha avuto dieci voti favorevoli, un voto contrario e 4 astenuti”.

Il documento, in particolare evidenzia che “Con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, è stata approvata la legge di stabilità per l’anno finanziano 2024, al cui articolo 88, è previsto che per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico dei bilanci dei Comuni di 200 milioni annui (spending review 2024); quantificata in 312.928,00 per l’annualità 2024 e in 312.928,00 per l’annualità 2025, la quota taglio risorse a carico del bilancio del Comune di Reggio Calabria per il concorso al risanamento della finanza pubblica, giusto decreto ministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2024.

Inoltre con l’emanazione del decreto ministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024, relativo alla rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, è stato approvato il conguaglio finale della certificazione Covid, dalle cui risultanze emerge per il Comune di Reggio Calabria che la quota da restituire per l’annualità 2024 è pari a 430.023; con l’emanazione del decreto ministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e delle riguardante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 508. della legge di Bilancio 2024, da destinare prioritariamente e in quote costanti nel quadriennio 2024/2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da Covid 19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, la quota che tocca al Comune di Reggio è di 53.395,00 per l’annualità 2024 e 2025. Inoltre è stata richiesta la variazione di bilancio mediante applicazione dell’avanzo vincolato per l’importo complessivo di 1.717.105,39, 00 giusta deliberazione di cc n. 29 del 15/04/2024; infine è stata chiesta la variazione di bilancio mediante utilizzo fondo rischi contenzioso per l’importo complessivo di 1.152.533,26 euro”.

