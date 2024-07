Reggio Calabria, nonna Ciccia Minniti compie 100 anni e fa una grande festa | FOTO

StrettoWeb

Lo scorso 20 luglio, nella ridente città dello Stretto, contornata dall’affetto di familiari ed amici, la signora Francesca Minniti – detta Ciccia – ha spento le sue prime 100 candeline. Nata e cresciuta nel più vicino borgo di Motta San Giovanni (RC), durante l’adolescenza giunge nel capoluogo reggino per dedicarsi alla raccolta del gelsomino. Solare e vulcanica, battagliera e tenace per natura, rapisce presto il cuore di Turi che sposerà nel settembre del 1945 e con cui darà alla luce tre splendidi figli: Paolo, Pina e Maria.

Rimasta vedova dopo ben 55 anni di luna di miele, continua a dimorare nella zona Sud di Reggio Calabria, dove – quotidianamente – viene coccolata ed intrattenuta non solo da nipoti e pronipoti, ma anche dal vicinato – visto che è impossibile non volerle bene.

E, quando le si chiede di rivelare l’antidoto per mantenersi mentalmente attivi – così da invecchiare in totale serenità – nonna Ciccia risponde che “basta sorridere con un bicchiere di vino rosso in mano ad ogni pranzo”.

Buon compleanno Ciccia, straordinaria nonnina dal cuore nobile, a cui auguriamo di festeggiare ancora tante infinite primavere.

