Reggio Calabria, al Museo il laboratorio tattile “Tocchiamo l’Arte usiamo le mani”

A partire dal mese di Luglio al Museo Archeologico di Reggio Calabria si dà il via a laboratori didattici del tutto insoliti! Si tratta di laboratori singolari e peculiari nel proprio genere, si rivolgono ad una fascia di utenza che va dai 3 ai 100 anni e più e invitano adulti e piccini a conoscere a indagare l’arte tramite nuovi sensi e nuovi approcci.

Domani, venerdì 26 luglio alle ore 10.00, parte il laboratorio “Tocchiamo l’Arte usiamo le mani”. Un laboratorio tattile che, grazie ad una serie di ausili, come le tavole tattili di alcune opere, è particolarmente adatto a chiunque desideri conoscere il patrimonio del museo tramite il senso del tatto. Il laboratorio è stato pensato sia per persone cieche che ipovedenti, ma anche per famiglie, bambini o adulti che desiderino conoscere storie, leggende e curiosità del Museo toccando così da scoprirle grazie ai propri polpastrelli. È il titolo del laboratorio e sono aperte le iscrizioni!

Il secondo laboratorio è concepito, nella stessa logica che prevede il “per tutti” dai 3 ai 100 anni e più, per tutti e tutte coloro che desiderino fare una visita al museo caratterizzata da un approccio semplice, da una comunicazione efficace e alternativa e da strumenti quali kit didattici e kit digitali che renderanno la visita stessa super interessante ed interattiva. È particolarmente adatto per persone con disabilità intellettive ma è assolutamente adatto e consigliato per famiglie e bambini, perché è una visita caratterizzata da una caccia al tesoro alla scoperta di alcune delle opere più iconiche e belle del Museo.

Per i laboratori sono stati predisposti materiali speciali di ausilio che rimarranno poi a disposizione del Museo anche alla fine dei laboratori stessi, come i kit didattici, i kit digitali in formato di fumetto animato per la caccia al tesoro, la storia sociale del Museo e schede semplificate di descrizione delle opere.

Il progetto è in collaborazione con la cooperativa Mare Laboratorio di innovazione sociale, che si occupa di strutturazione di contenuti in ottica “design for all” dunque totalmente accessibili per ogni disabilità, di didattica, organizzazione mostre e gestione di servizi museali. La cooperativa ha al suo interno competenze trasversali: storici dell’arte, consulenti con disabilità, esperti di didattica, esperti di museologia.

I laboratori saranno coordinati da tre operatrici di esperienza che nell’ambito del progetto sono state formate in maniera specifica, formazione utile a divenire punto di rifermento per tutti i pubblici speciali e non, che vorranno partecipare ai laboratori didattici “IL MUSEO PER TUTTI E TUTTE!” e “TOCCHIAMO L’ARTE USIAMO LE MANI!”.

I nomi delle operatrici

Ecco i nomi delle tre operatrici Alessandra Trunfio laureata in Scienze dell’educazione e della formazione , Gabriella Vigoroso Pedagogista ed Educatore socio-pedagogico, in possesso di un’esperienza pluriennale nel settore socio-educativo e nel rapporto alla disabilità e Maria Cantone laureata in progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali, abilitata al Tirocinio Formativo Attivo- Sostegno, molto sensibile al tema dell’inclusione ed al connubio con ciò che caratterizza i percorsi culturali.

A partire da Settembre la caccia al tesoro diventerà anche un divertente fumetto animato per tutte e tutti, da vedere comodamente sul proprio smartphone per poter visitare in autonomia il museo e scoprirne curiosità e aneddoti in maniera semplice e divertente. Tutti gli ausili sono stati pensati per essere un valido strumento durante i laboratori e per poter essere allo stesso modo fruiti in autonomia dai visitatori, dando la possibilità a tutti e tutte di poter vivere e visitare il museo in libertà ed in maniera esaudente.

Come partecipare: le info

Per poter partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, da fare inviando una mail a segreteria.coopmare@gmail.com. È possibile visionare il calendario degli appuntamenti previsti sulle pagine social instagram e facebook del Museo. La pagina instagram è @museoarcheorc, la pagina facebook Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria.

Le date sono disponibili e aggiornate anche sul sito del Museo all’indirizzo https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/al-via-i-laboratori-tattili-e-i-laboratori-per-tutti-e-tutte-al-museo-archeologico-di-reggio-calabria/. Per ora è possibile prenotare le date del mese di Luglio e di Agosto, ma a breve usciranno anche le date di Settembre e Ottobre.

