Reggio Calabria, morte dell’ex assessore Mario Laface: i ringraziamenti della famiglia

“Noi familiari di Mario Laface ringraziamo profondamente tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento particolarmente doloroso. Mario è stato assistito con cura, professionalità e in modo amorevole presso il Policlinico “Madonna della Consolazione” e successivamente nel reparto di Terapia Intensiva del GOM di Reggio Calabria”. E’ quanto afferma in una nota la famiglia di Mario Laface.

“In momenti così difficili per una famiglia, trovare tanta umanità attorno a sé non è scontato ed è un dono impareggiabile. Ringraziamo con tutto il cuore ogni persona che si è presa cura del nostro Mario. Ringraziamo infine il Sindaco, l’amministrazione comunale tutta e le forze di Polizia Locale per il servizio reso in onore del nostro congiunto. Grazie di cuore. La famiglia Laface”.

