Reggio Calabria, montagne di rifiuti occupano i marciapiedi nella zona del Consiglio Regionale | FOTO

StrettoWeb

Prosegue sempre più l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. In varie zone della città sono presenti montagne di spazzatura abbandonate da giorni e giorni sui marciapiedi e con queste alte temperature il cattivo odore rende l’aria impossibile nelle zone delle discariche.

Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, tra via Tommaseo e via Archimede nei pressi del Consiglio Regionale della Calabria, la situazione è insostenibile e i rifiuti abbandonati da tempo, occupano l’intero passaggio sul marciapiede che è quindi impraticabile per i pedoni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.