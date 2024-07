Reggio Calabria: dalla Metrocity l’impegno per la nuova progettazione della Sp Riace-Riace Marina

StrettoWeb

“Un sopralluogo qui a Riace per salutare doverosamente e fare i complimenti al neo rieletto sindaco Mimmo Lucano, anche nella sua nuova veste di neo europarlamentare. Si è trattato di un incontro utile anche per fare un po’ il punto su alcune criticità e richieste del comprensorio di Riace, in particolare per la strada di collegamento con il borgo marino. Su questo naturalmente c’è l’impegno della Città metropolitana, di tutta la maggioranza e degli uffici, oggi rappresentati anche il dirigente la viabilità l’ingegnere Lorenzo Benestare che ringrazio anche per la disponibilità a individuare una soluzione per ciò che concerne intanto un’attività di manutenzione ordinaria”. Così il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi a Riace, per un sopralluogo inerente la viabilità interna del territorio di Riace, richiesto dal sindaco, Domenico Lucano.

Insieme al primo cittadino era presente, il dirigente del settore Viabilità, Lorenzo Benestare, mentre per il Comune di Riace ha partecipato anche l’assessora Maria Spanó. “Inoltre c’è l’impegno politico – ha aggiunto Falcomatà – ad avviare, da subito, uno studio di fattibilità che consenta successivamente ad avviare una progettazione di ammodernamento generale dell’arteria di collegamento mare. Questo atto ci consentirà il passo successivo, ossia chiedere un contributo alla Regione Calabria o individuare altre fonti di finanziamento, perché non sono attività che si possono finanziare con le risorse dirette della Città metropolitana che ha disponibilità solo per la manutenzione ordinaria”.

“Ritengo che il dialogo fra le istituzioni e soprattutto il ruolo della Città metropolitana – ha concluso Falcomatà – sia anche quello di trovare delle soluzioni definitive, come oggi si sta cercando di fare a Riace, e come si è fatto in altre zone del territorio metropolitano affinché ci siano attività omogenee ed equilibrate per tutti”.

L’impegno attuale della Città metropolitana per la Sp93, Riace Marina- Riace-Camini, ha già prodotto alcuni interventi conclusi, realizzati con fondi di Protezione civile, con la messa in sicurezza di un ampio tratto stradale di 60 metri. Inoltre, ha evidenziato il dirigente Benestare, sono in consegna alcuni lavori di pavimentazione e cunette, con fondi del Mit, per un importo di 121 mila euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.