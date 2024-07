Reggio Calabria, menzione di merito alla poetessa Mimma Scibilia

StrettoWeb

Consegnata la menzione di merito per la poesia “Invettiva sulla guerra” alla poetessa Mimma Scibilia per la I^ edizione del concorso “Poesia per la PACE”, che si è svolta a Gambarie d’Aspromonte nel 2023 e quest’anno si ripropone con la II^ edizione, i cui termini scadranno il prossimo 31 luglio. (il bando è scaricabile nel sito www.comune.santostefanoinapromonte.rc.it.

L’arte di muovere le emozioni, attraverso la poesia, che è cibo dell’anima, è stata abbracciata da tanti poeti che intendono smuovere le coscienze attraverso l’impegno civile di tanti intellettuali che, sino al momento, sono stati spettatori passivi rispetto alle tragedie delle guerre che, purtroppo, non vedono vie d’uscita. I poeti devono farsi sentire per riportare alla ragione un numero rilevante di “potenti” che, per squallidi interessi personali, non vedono altro che la guerra come risoluzione delle divergenze tra le nazioni. L’umanità è sicuramente contro i conflitti e i poeti hanno il compito di far prevalere la ragione.

In questo contesto si è inserita, da par suo, anche la poetessa Mimma Scibilia che, con i suoi versi, ha inteso scuotere le coscienze a prendere atto delle atrocità delle guerre. In una simpatica manifestazione svoltasi nella stupenda cornice del castello aragonese, in occasione delle giornate culturali organizzate dall’ artista Daniela Scuncia, il delegato Giovanni Suraci, della giuria del premio presieduto da Padre Giuseppe Sinopoli e promosso dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, guidata dal dr. Francesco Malara, è stata consegnata la pergamena alla poetessa reggina che, a suo tempo non aveva non aveva potuto ritirare l’apprezzato riconoscimento.

