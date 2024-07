Reggio Calabria: manca poco alla sagra della pasta a San Roberto

StrettoWeb

Giovedì 8 agosto, alle ore 20.00, Piazza Colelli di San Roberto (RC) si animerà con la seconda edizione della Sagra della Pasta, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cucina tradizionale calabrese. Organizzato dal laboratorio di Pasta Fresca & Secca Francesco Pio di Francesca Mammolenti, l’evento vanta il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Roberto, della Regione Calabria, dell’associazione Colelli in Progress e della associazione CambiaMenti.

La sagra rappresenta un’occasione unica per celebrare e valorizzare le tradizioni culinarie della Calabria, una regione ricca di storia e cultura gastronomica. La pasta, nelle sue diverse forme e varianti, è infatti uno degli elementi più caratteristici della cucina calabrese.

Gli organizzatori, Francesca Mammolenti e il suo team del laboratorio Pasta Fresca & Secca Francesco Pio, esprimono grande soddisfazione per il successo del progetto, avviato lo scorso anno. “L’obiettivo è promuovere e salvaguardare le tradizioni popolari – spiega Francesca Mammolenti – e far riscoprire alle nuove generazioni il valore della pasta fatta in casa, un tempo immancabile sulle tavole calabresi”.

La serata sarà allietata dalle melodie di tre talentuosi musicisti locali: Giovanni Tripodi, Marco Piccolo e Gaetano Sapone. La loro musica accompagnerà i presenti in un viaggio tra le sonorità tradizionali e moderne, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Inoltre, saranno presenti i Giganti di Taurianova, le iconiche figure del folklore calabrese che con le loro danze spettacolari aggiungeranno un tocco magico alla serata. Per l’occasione, la piazza sarà illuminata a festa dalla ditta GS Illumination di Porpiglia Giuseppina, creando un’atmosfera suggestiva e incantevole.

La sagra non sarà solo un’occasione per degustare deliziosi piatti a base di pasta, ma anche per immergersi nelle tradizioni locali. Il menù comprende:

– Assaggio di soppressata con formaggio e pane

– Involtino di peperone e lasagne

– Maccheroni al ragù

– Strozzapreti con spada e pomodorini

– Involtini di melanzana ripieni di spaghetti al pomodoro

– Bibite, dolce e frutta

La prevendita dei biglietti è possibile presso il Bar Winner di Gallico e da AgriBio di Villa San Giovanni. L’evento mira anche a creare sinergie tra diversi attori del territorio, come sottolinea l’associazione Colelli in Progress. “La sagra è un esempio di come la collaborazione tra associazioni , enti pubblici e privati possa portare alla valorizzazione delle nostre radici culturali e al rilancio del turismo locale”, afferma il presidente dell’associazione.

La seconda Sagra della Pasta di San Roberto si preannuncia dunque come un evento ricco di sapori, musica e tradizioni, un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza autentica e gustare le eccellenze della cucina calabrese. Un invito a tutti a partecipare, per riscoprire insieme le antiche tradizioni e il piacere della convivialità.

