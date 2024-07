A Reggio Calabria luci di cultura a San Paolo alla Rotonda

StrettoWeb

Ieri sera nel suggestivo chiostro della Chiesa di San Paolo alla Rotonda a Reggio Calabria, si è tenuto un altro incontro culturale proposto alla Comunitá dal gruppo di Lettera “Viaggi tra le righe” operativo sin dall’inizio dell’anno per il volere illuminato del Parroco Don Simone Gatto e con la meticolosa e laboriosa cura della Dott.ssa Francesca De Stefano.

Il 19 luglio il gruppo di lettura si è proposto di fare un tuffo cronologico nel passato scegliendo il genere tragico e in particolare l’Antigone di Sofocle. L’opera, nelle sue parti principali, è stata commentata con puntuale e chiara competenza dalla professoressa Maria Letizia Pastore, docente di latino e greco presso il Liceo Classico “ T. Campanella “ di Reggio Calabria.

La docente ha messo in evidenza, con momenti di pathos e coinvolgimento temi antichi, ancestrali e sempre attuali come quello del conflitto tragico tra legge di stato e etica individuale, tra sovranità del diritto pubblico e i legami di sangue e di stirpe sanciti dalla tradizione e religione. La professoressa Pastore pone ancora l’attenzione sulla pericolosità dell’arroganza, dell’intransigenza e della tracotanza che spingono l’uomo sulla china pericolosa della catastrofe. In verità, riflette la relatrice é opportuno che in ogni tempo gli esseri umani tengano legami affettivi e di collaborazione in nome della

ragione, del buon senso e della giusta misura.

Ogni meditazione letteraria è stata accompagnata dalla drammatizzazione recitativa della compagnia dei Giovani Attori della Starlight Company che con straordinaria abilità artistica hanno dato vita, corpo, parole ed enfasi ai meravigliosi versi dell’ Antigone. Ha partecipato all’evento anche il Tenore Domenico Palamara con il brano “ Nada te turbe” di Santa Teresa Davila e ha concluso la serata una riflessione di alto spessore morale del parroco Don Simone Gatto.

Hanno abbracciato tutti i partecipanti le “ gustose coccole “ della pasticceria Kenia.

