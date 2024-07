Reggio Calabria, Luca Serafini ospite dei caffè letterari del Rhegium Julii

Il giornalista e scrittore Luca Serafini sarà il prossimo protagonista dei caffè letterari del Rhegium Julii che si terrà il 29 luglio, alle ore 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”. Autore del libro “Il cuore di un uomo” edito da Rizzoli, Serafini, racconta l’eccellente storia dei Renè Favaloro, il chirugo che ha inventato gli interventi al cuore mediante bypass. La serata sarà arricchita come sempre dalla proiezione di importanti filmati che hanno conservato per la storia della scienza l’importante studio sviluppato nel settore. Dopo i saluti di Ezio Privitera per il Circolo tennis “Rocco Polimeni” e Pino Bova per il “Rhegium Julii” ne parleranno Tonino Raffa e Alfredo Focà.

Giornalista professionista, scrittore, Serafini ha collaborato con i quotidiani La Notte, Il Giornale di Brescia, Brescia oggi e Brescia Telenord, Si è occupato anche di cronaca nera e di sport su incarico di Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro. Con entrambi questi giornalisti ha collaborato con L’indipendente, l’Europeo e il Giornale. Nel 1987 passa a Forza Milan, poi al settimanale Sorrisi e canzoni Oggi è condirettore del settimanale Controcampo. E’ stato caporedattore di Tele+2 il canale a pagamento di Sky sport. Ha collaborato con Aldo Biscardi e Maurizio Mosca. Nel 2014 lascia Mediaset e si dedica alla scrittura. Pubblica i romanzi: La rivoluzione di Giuseppe (2014), Lady Stalker (2018), Il cuore di un uomo (2022, Rizzoli). Nel 2020 vince il premio Zanibelli con l’opera La parola che cura.