Reggio Calabria, una lettrice di StrettoWeb: “Santa Caterina sta diventando la nuova terra dei fuochi, emergenza rifiuti ormai dilagante”

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla situazione in cui versa la zona di Santa Caterina a Reggio Calabria invasa dai rifiuti.

“Gent.ma Redazione, Scrivo per sensibilizzare per la raccolta rifiuti a Santa Caterina quartiere residenziale a Reggio Nord che in prossimità del centro storico a soli 200 metri da Via Veneto si trova in forte degrado non solo per la raccolta differenziata non veramente verificabile per via del fatto che di passaggio chiunque potrebbe gettare i rifiuti pure da altre parti della città, ma anche per quanto riguarda i bisogni degli animali domestici i cui bisogni appunto si trovano a terra sul marciapiede per non parlare dei cestini messi sul marciapiede per le sole carte piene dei bisogni degli animali che vengono svuotati raramente e con questo caldo l’ odore è nauseabondo e fonte di malessere per via di mal di testa e virus intestinali che incrementa e porta. Anche per via aerea i rifiuti non verificati trasmettono malattie e purtroppo l’ odore causato dai cestini a lato del marciapiede mai o raramente svuotati è appunto allarmante per via delle malattie che possono scaturire da una mancata raccolta quotidiana dei rifiuti nn solo della differenziata ma anche di quei cestini dove andrebbe solo carta e sono utilizzati x rifiuti vari ed escrementi e tra l altro vengono svuotato raramente con questo caldo l’ odore e la sporcizia sono allarmanti e purtroppo fonte di malattie. Speriamo di non essere la” nuova” terra dei fuochi come in Campania anni fà”.

