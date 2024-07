A Reggio Calabria incontro su amianto e navi dei veleni

StrettoWeb

“La scrivente Organizzazione sindacale OrSA Ferrovie comunica che unitamente all’Associazione A.M.I. Ambiente Mare Italia ha promosso un incontro sul tema AMBIENTE: TUTELA E SALVAGUARDIA PER LA NOSTRA SALUTE per il giorno 22.07 p.v. alle ore 18.00 presso l’Auditorium Don Orione di Sant’Antonio in Reggio Calabria”. Lo affermano in una nota l’associazione OrSA Ferrovie RC e A.M.I. R.C.

“Relazioneranno: la Docente Ricercatore di Urbanistica Architetto Celestina Fazia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che tratterà la problematica ambientalista sulla base legislativa e applicativa sui territori; il Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di P.S. dei Carabinieri in quiescenza Cav. Nicolò Moschitta, investigatore di fama nazionale, del quale sono recenti i servizi mandati in onda da diverse emittenti televisive, come Mediaset e Rai nazionale. Il M.llo Moschitta si soffermerà sui temi inerenti il traffico di rifiuti tossici e radioattivi e l’affondamento delle navi cosiddette dei veleni”.

“Il M.llo fu uno degli uomini che collaborò col compianto Capitano De Grazia. E’ prevista inoltre la testimonianza di Antonino Pulitanò Quadro delle FS in quiescenza e RLS OrSA, denunciante i danni derivanti dalla contaminazione con l’Amianto”.

