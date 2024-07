Reggio Calabria, incendio a Santa Trada: autostrada chiusa, traffico nel caos | LIVE

StrettoWeb

Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio nei pressi dello svincolo di Santa Trada a Reggio Calabria. Il rogo si è esteso cosi tanto ed è cosi vicino all’autostrada che è stato necessario chiudere l’A2 in entrambe le direzioni per la scarsa visibilità e per questioni di sicurezza.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Nord che stanno regolando il traffico che è completamente paralizzato e i Vigili del Fuoco che stanno tentando di domare le fiamme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.