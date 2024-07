A Reggio Calabria si riuniscono i più importanti stakeholders delle imprese del G7 | INFO

StrettoWeb

In concomitanza con la riunione ministeriale del G7 Commercio, il B7 Italy ha organizzato la terza G7 Industry Stakeholder Conference “Invertire la deriva protezionistica globale”, il 16 luglio alle ore 9:00 presso la Scuola Allievi Carabinieri a Reggio Calabria.

Importanti amministratori delegati, rappresentanti di alto livello delle imprese del G7, del settore finanziario e delle organizzazioni internazionali e multilaterali si riuniscono, sotto la guida di Emma Marcegaglia, B7 Chair, e alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, per valutare i fattori chiave per guidare la comunità globale attraverso un nuovo paradigma di commercio e investimenti in un panorama dominato da tensioni geopolitiche incombenti e transizioni senza precedenti che stanno rimodellando le nostre economie e società.

Alla conferenza, farà seguito alle 14:30 a Villa San Giovanni un incontro ristretto tra i rappresentanti della delegazione G7 e B7: un tavolo di confronto diretto con i Ministri incentrato sulle priorità dell’industria nell’affrontare questioni urgenti come la salvaguardia e il rafforzamento della resilienza delle catene globali del valore e il ripristino di un’agenda multilaterale positiva, dando priorità alla cooperazione rispetto al protezionismo.

