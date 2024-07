Reggio Calabria: grosso ramo cade su una panchina a Piazza Duomo

StrettoWeb

Pericolo nella centralissima Piazza Duomo a Reggio Calabria dove un grosso ramo di un albero è caduto ieri sera in una piazza gremita di gente. Per fortuna il crollo non ha provocato feriti nonostante ci fossero molti giovani radunati in una sera d’estate nella piazza centrale della città. Il grosso ramo è caduto su una panchina della piazza che fortunatamente in quel momento era vuota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.