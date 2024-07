Reggio Calabria, grave lutto per la morte prematura di Finella la Piana: tanti commossi messaggi di cordoglio

StrettoWeb

Si è spenta a Reggio Calabria dopo una brutta malattia Finella la Piana. La donna era conosciuta per la Cooperativa Asia Assistente Domiciliare. Sono tanti i messaggi di cordoglio in queste ore da parte di amici, parenti e conoscenti rimasti sconvolti dalla triste notizia.

“Ha lottato fino all’ultimo per i suoi diritti e contro la maledetta malattia. La notizia mi ha gelato! Che riposi finalmente in pace”.

“Sei stata una grande guerriera”.

“Mi dispiace moltissimo. Non me l’aspettavo. Addio guerriera. Riposa in pace .

Sei stata un esempio di forza e coraggio per tutte noi”.

