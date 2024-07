Reggio Calabria, grave incidente in autostrada nella notte: lunghe code | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa sera in autostrada a Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato nell’ultimo tratto di autostrada nei pressi dello svincolo del Porto in direzione sud. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e per fortuna non si registrano feriti in condizioni serie, bensì tanto spavento e qualche contusione. Grandi disagi, invece, al traffico con lunghe code nella notte per chi rientra a Reggio.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che sono sul posto con due volanti e stanno regolando il traffico ed effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica.

