Reggio Calabria, a Fiumara screening gratuiti per la “Giornata della Prevenzione”

Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 9.30 e fino alle 12.30, presso il “Centro Polifunzionale Crea” in San Pietro Fiumara, saranno effettuati “Screening per la prevenzione gratuita”, in materia di prevenzione sanitaria. La giornata di screening gratuita, organizzata da BeCal con il patrocinio del Comune di Fiumara, vedrà coinvolti specialisti che svolgeranno senza alcun compenso le visite e le consulenze in materia di prevenzione contro i tumori al polmone e alla mammella, valutazioni fisioterapiche, cura e igiene della persona e benessere psicologico.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Michele Filocamo, è fiera di rappresentare una giornata di prevenzione gratuita che coinvolge tutta la vallata del Catona e, come dichiarato dal Primo Cittadino, prevenire è meglio che curare. La prevenzione risulta essere l’unica arma per combattere l’insorgenza di molte patologie ed è per questo che gli specialisti intendono sensibilizzare la popolazione proprio sulla prevenzione e sui rischi che uno stile di vita sbagliato porta con sé.

L’Amministrazione comunale ringrazia i professionisti che hanno aderito all’iniziativa:

Dott.ssa D’Agostino Federica Gilda

Dott. Giuseppe Casablanca

Dott.ssa Carmela Falcone

Dott.ssa Mariagiovanna Notarangelo

Dott.ssa Anna Maria Marchione

Dott.ssa Rita Maria Agostino

Dott. Roberto Maisano

Dott.ssa Angela Filocamo

Dott.ssa Valeria Pecoraro

Dott.ssa Federica Romeo

Dott.ssa Antonia Siclari

Dott.ssa Filomena Stellitano

Sig.ra Francesca Antonia Giordano

Il Sindaco dichiara che questa sarà la prima di altre numerose iniziative dedicate alla sensibilizzazione ed alla prevenzione, che vedrà coinvolto il Comune di Fiumara a tutela della salute fisica e mentale dei cittadini.

