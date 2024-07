Reggio Calabria: dopo ben 50 anni si riunisce la V^ D/elettrotecnici del Panella

StrettoWeb

A 50 anni dal diploma, nella bellissima atmosfera della location del Lido Sogno, la maggior parte degli ex alunni, facenti parte della V^ D/elettrotecnici dell’ Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” di Reggio Calabria si sono ritrovati per trascorrere una giornata goliardica, felice, divertente colma di reminiscenze giovanili in un clima spensierato, arricchito da battute frutto dei ricordi del tempo trascorso insieme e che il passare inesorabile degli anni, non ha minimamente intaccato.

Nella mattinata i compagni di classe si erano portati prima nel piazzale e successivamente all’interno dell’Istituto che li ha ospitati per cinque anni, gentilmente accolti dalla Dirigente dottoressa Teresa Marino, che ha permesso loro di commuoversi nel rivedere gli ambienti solcati in quegli splendidi anni. Si è tornati indietro con la mente ripensando a quei tempi di studio scanzonato, quando molto poco bastava per divertirsi ed un niente per essere felici giacchè ci si sapeva accontentare.

La giornata è proseguita sempre nel clima gioioso di quei ricordi che hanno permesso agli intervenuti di rivedersi e ricordarsi giovani, anche a 50 anni di distanza.

