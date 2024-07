Reggio Calabria: diploma bis a 53 anni con voto di 110 e lode

StrettoWeb

A 53 anni, impiegata, ha appena raggiunto il traguardo del diploma di maturità (il secondo), con il voto di 100 e lode. Paola Marino, classe 1971 residente a Reggio Calabria nella piccola frazione di Sambatello, ha deciso di rimettersi sui libri a distanza di 35 anni dal suo primo diploma.

L’ha fatto all’ Istituto Alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, frequentando il corso serale, e concludendo nei giorni scorsi, esattamente il 28 giugno il suo percorso durato due anni, con un esame di maturità d’eccezione. Una storia di determinazione e coraggio, un traguardo speciale.

“Realizzo un sogno e vinco una sfida”, ha dichiarato Paola dimostrando che l’età non è un ostacolo per raggiungere i propri obiettivi. La sua storia è un esempio di come l’impegno e la perseveranza possano portare a grandi risultati, anche quando si decide di rimettersi in gioco in età adulta.

La scelta di frequentare l’Istituto Alberghiero e di scegliere il settore cucina è stata dettata dalla passione per quest’ arte e dalla volontà di approfondire le proprie conoscenze in questo campo. Paola ha superato le difficoltà legate alla gestione del tempo tra lavoro, famiglia e studio, dimostrando una grande forza di volontà e un forte desiderio di apprendimento.

Un’esperienza che rimarrà indelebile nella sua memoria e che rappresenta un esempio di crescita personale a qualsiasi età. Paola conclude affermando: “ consiglio a tutte le persone della mia età ma anche più adulte di vivere questa esperienza, il corso serale dell’Istituto Alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni è una bella realtà anche se ancora purtroppo poco conosciuta, diretta egregiamente dalla Dirigente Scolastica Professoressa Enza Loiero e con un’equipe di docenti dalle grandi capacità umane e professionali che mi hanno fatto sentire come in una grande famiglia.

