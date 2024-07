Reggio Calabria, degrado senza fine ad Archi: voragini e perdite idriche, i cittadini puliscono la strada a loro spese ma aumenta la rabbia

StrettoWeb

La situazione di degrado in cui versa la città di Reggio Calabria è sempre più in crescita. I residenti di Archi hanno dovuto provvedere da soli alla pulizia della SS18 tra il civico 137 e il civico 145 in quanto da circa un anno chiedevano l’intervento del Comune per procedere alla rimozioni dei rifiuti ma nessuno era intervenuto. I residenti hanno quindi chiamato e pagato privatamente degli addetti che hanno provveduto alla pulizia del tratto di strada.

Oltre alla mancanza di pulizia e manutenzione della strada, nella via è presente da circa 6 mesi una voragine transennata con la rete rossa in quanto c’è una grande perdita d’acqua con spreco di un bene prezioso soprattutto in questi mesi di caldo.

