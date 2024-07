Reggio Calabria, il degrado di San Sperato-Cataforio: “altro che buche e acqua, qui è molto peggio, qui manca tutto”

StrettoWeb

“Buongiorno. Finalmente noi di periferia siamo arrivati. Ci aspettavate? Ieri sui giornali il consigliere Ripepi ci ha informato che ha scritto al Prefetto di Reggio Calabria per metterlo a conoscenza delle aree degradate della città. Parlava solo di Modena, Arghilla e Mortara dove la presenza di rifiuti speciali come l’Eternit potrà nuocere alla salute dei cittadini. Vi giuro che se fossero solo questi i problemi delle nostre periferie metterei la firma anche domani”. E’ quanto si legge in un articolo inviato a StrettoWeb dal giornalista Paolo Bolano.

“Nella mia periferia San Sperato-Cataforio manca tutto. Dico tutto. Per esempio per le buche ci siamo abituati. Un problema in meno per l’amministrazione comunale. Però abbiamo le strade rimpicciolite a causa di alberi e arbusti cresciti in questi anni. Poi, non ci sono marciapiedi, questo è normale in una periferia abbandonata, per carità. I trasporti sono carenti per dire poco. Non ci sono circoli culturali, per anziani, cinema, teatri, farmacia ecc. Non c’è lavoro e i giovani sono tutti partiti. “Qui si campa d’aria ” direbbe il grande Profazio. “Qui non abbiamo bisogno di nulla”. Però questa mattina voglio farvi felici con una “chicchera”. Serve. Sulla strada per Cataforio c’è una fontanella alimentata con l’acqua dei pozzi del Sant’Agata” prosegue Bolano.

“Era sempre gettonata dai reggini che venivano numerosi a rifornirsi di questo prezioso liquido. Adesso non viene più nessuno. C’è desolazione. Sapete perché? Sostengono che l’acqua è inquinata. Proprio adesso che c’è carenza, perbacco. Io non credo. Però, c’è un però. Da anni denuncio sui giornali e sulle Tv locali che il depuratore di Cataforio inaugurato 40 anni fa non è stato ancora collegato alla fogna di San Sperato. Direte voi, dove scarica la cacca? Semplice. Sul Sant’Agata dove a cento metri ci sono i pozzi dell’acqua potabile. Non è possibile! Cose di cosa nostra. Scusate ho sbagliato: di casa nostra”.

“Quindici anni fa ho realizzato un documentario e ho documentato quello che vi ho riferito.Sapete allora quale soluzione le autorità proposte si sono inventate ? Hanno interrato i tubi di scarico del depuratore. La cacca non c’è più, la cacca non c’è più andavano cantando gli abitanti di periferia. Il mistero forse oggi è completamente svelato. Vedremo se i nostri eroi capiranno finalmente e interverranno urgentemente a tutelare la salute pubblica. Volevo aggiungere un’altra “chicchera”. Non voglio tediarvi, è estate. Dobbiamo divertirci, passeggiare, correre all’aria aperta e poi tornare a casa a farci la doccia. La nostra è una città turistica. Troveremo l’acqua a casa? Vedremo! Sarà un vero problema da oggi in poi” conclude Bolano.

