Reggio Calabria Day, si è svolta una nuova edizione: tutti i NOMI dei premiati

Si è svolta la XXI edizione del Premio Nazionale Reggio Calabria Day nel corso di un’incantevole serata, nell’elegante e glorioso Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza di una platea competente ed alquanto partecipe, si è svolta la consueta, ma sempre impareggiabile cerimonia di consegna del prestigioso ed ambito premio nazionale alle “eccellenze reggine”. Un riconoscimento di grande valenza culturale ideato dal Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione turistica “Pro loco Città di Reggio Calabria”.

Ottima e non certo casuale si è rivelata la scelta di svolgere la cerimonia presso i locali del prestigioso Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” della nostra città. Infatti, non si deve dimenticare, che la prestigiosa struttura sportiva è intitolata all’eroe reggino, Rocco Polimeni, medaglia d’Oro al Valor Militare che tanto lustro ha dato sul campo di battaglia alla nostra Reggio, così come hanno fatto i premiati con il loro impegno, competenza e professionalità in tutti gli ambiti dell’attività umana.

Allo stesso tempo, lo svolgimento della cerimonia presso i locali del Circolo, è stato un doveroso atto di riconoscimento e apprezzamento, per l’eccellente lavoro svolto dal sagace Presidente, Avv. Ezio Privitera e dal suo consiglio direttivo. Grazie al dinamico Direttivo dell’Associazione turistica “Pro loco Città di Reggio Calabria”, anche questa XXI edizione ha avuto uno strepitoso successo poiché ha messo in evidenza la vera immagine della nostra bella e laboriosa Reggio. Infatti, il Presidente Tripodi, con grande eloquenza, ha spiegato che i premiati sono donne e uomini che, umilmente e in gran silenzio, si sono particolarmente distinti per il loro “multiforme ingegno”, capacità, umanità e sensibilità.

Tripodi ha pertanto ribadito che il premio è stato conferito a persone mirabili e di grande valore che hanno notevolmente contribuito al progresso morale, culturale ed economico del nostro Paese. Anche per questo motivo il premio ha il patrocinio della Camera di Commercio di RC, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I saluti e gli interventi

Dopo un caloroso applauso è intervenuto il Presidente Onorario Salvo Presentino che ha voluto sottolineare che l’Associazione, ogni anno, conferisce, questo premio a persone che, come due eccelsi guerrieri, ad esempio i “Bronzi di Riace”, hanno rappresentano egregiamente la nostra terra, la nostra cultura e la nostra identità. I rappresentanti del Consiglio Direttivo del circolo Polimeni, dopo un cordiale saluto, si sono vivamente congratulati con gli organizzatori del premio evidenziando che il Circolo del Tennis è veramente onorato per aver ospitato questa bellissima manifestazione.

Il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, il Consigliere Metropolitano Giuseppe Giordano e l’assessore all’istruzione, università e pari opportunità Anna Maria Briante del comune di Reggio Calabria hanno evidenziando che il premio, oltre a costituire un evento culturale di grandissima rilevanza è, allo stesso tempo, una grande opportunità per promuovere il turismo e le attività commerciali ed economiche in una città che vanta un meraviglioso patrimonio culturale, storico ed artistico che deve essere ulteriormente valorizzato.

Impeccabile e di grande professionalità è stata, come sempre, la conduzione della serata da parte dei presentatori Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti. Dopo un lungo e fragoroso applauso, sotto lo sguardo attento e trepidante del pubblico, uno dopo l’altro, secondo l’ordine delle sezioni di premio, i meritevoli si sono presentati per ritirare, dopo l’ascolto della motivazione,l’ambito riconoscimento .

Tutti i premiati

Sono stati quindi premiati:

Sez.Zeus (giustizia e legalità): Dr.Concezio Arcadi, Dr. Sebastiano Destro Castaniti Generale di Brigata dei carabinieri, Avv. Foti Pasquale Presidente della Camera penale di RC;

Sez.Ippocrate (Salute e medicina) : Cardiologia U.T.I.C. e Cardiostimolazione Presidio Ospedaliero di Polistena (RC), Dott.ssa Gabriella Caridi Chirurgo Plastico Ricostruttivo ed Estetico,Casa di Cura Villa Sant'Anna Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Naim medico chirurgo;

Sez.Biagi (giornalismo e cultura) :Dr. Emilio Buttaro Giornalista,Dr.ssa Maria Luigia De Stefano Giornalista RAI, Dr.Giuseppe Romeo saggista giornalista accademico, Dr.Santo Strati Giornalista;

Sez.Montessori (formazione e scuola) Dr. Pasquale Monea Autore, docente e formatore sul lavoro pubblico;

Sez.Hermes (commercio e economia) :Azienda Agricola Ilaria Campisi, Azienda Cantine F.lli Lavorata S.r.l.,"Casa Ponziana "Azienda Vitivinicola di Caterina Salerno, Federazione Provinciale Coldiretti Reggio Calabria;

Sez.Michelangelo (Scultura e pittura) Prof. Alessandro Allegra, Dr.ssa Raffaella Polifroni;

Sez. Anassila (Sport) Paolo Cicciù Presidente CSI Reggio Calabria;

Sez. Dante Alighieri (poeti e scrittori) Dr. Ilario Ammendolia Scrittore, Prof. Daniele Cananzi Scrittore;

Sez. Don Italo Calabrò (Volontariato) Dr. ssa Giovanna Micalizzi Presidente AVIS Provinciale (R.C.), Dr.ssa Carla Sorgiovanni Rappresentante Regionale dei Programmi Save the Children in Calabria;

Sez.Apollo (Arti musicali) Maestro Demetrio Colaci Premio alla carriera, Dr.ssa Daniela Geria Musicologa, Maestro Antonio Morabito Musicista Compositore;

Sez.Atena (Sapienza) Ing. Pasquale Cuzzola,Dr. Stefano De Angelis Maresciallo Aeronautica Militare Linguista ed Analista Militare, Dr.ssa Arcangela Galluzzo Dirigente Regione Lazio,Dr. Michele Rizzo Manager e Business Consultant, Arch. Domenico Arena Premio alla Memoria.

La cerimonia si è conclusa in un clima alquanto festoso con gli applausi da parte di una platea esultante.

