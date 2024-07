Reggio Calabria, il Comune riapre i termini per le candidature dei Funzionari e della Elevata Qualificazione | DETTAGLI

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà rende noto che “sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità appartenente all’Area dei funzionari (ex cat. D), ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, da destinare allo Staff Organi di Governo del Comune di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo del programma di governo, nonchè per coadiuvare il Sindaco nell’esercizio delle proprie attività”.

“La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal candidato in maniera autografa o con firma digitale, con allegazione di copia del documento di identità, nonché corredata dalla documentazione richiesta nell’avviso esplorativo prot. n. 290519 del 29/11/2023, dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Sindaco e dovrà pervenire al Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio del 16 luglio 2024 – ore 13:00, mediante una delle seguenti modalità:

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia, n. 1, Reggio Calabria; a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it

Per il resto, valgono e trovano applicazione tutti gli altri contenuti dell’avviso prot. n. 290519 del 29/11/2023 che può essere reperito al link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/4308“.

