Reggio Calabria, al Comune il registro per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata

Da domani a Palazzo San Giorgio sarà possibile per tutti i cittadini firmare la richiesta per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Il Comune di Reggio Calabria ha allestito un apposito registro per la raccolta delle firme, che sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, presso la segreteria generale dell’Ente nella sede municipale di piazza Italia. A darne notizia il presidente del Consiglio comunale reggino Enzo Marra.

Tra i firmatari della richiesta del referendum lo stesso sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “La raccolta firme sta già dando ottimi risultati – ha affermato il primo Cittadino – in tanti, e non solo al sud, si sono ormai resi pienamente conto degli effetti nefasti che avrà questa legge, sulla quale come sindaci abbiamo chiesto sia istituito un referendum abrogativo. I cittadini si sono resi conto dell’enorme danno che la riforma produce ed in tanti ci chiedevano di poter firmare la richiesta per il referendum. Per questo, oltre l’iniziativa di tante associazioni e forze politiche, che ringrazio per l’impegno, abbiamo istituito il registro per la raccolta delle firme direttamente all’interno del palazzo comunale. E’ un’ulteriore forma di democrazia e di partecipazione civica che siamo convinti contribuirà a dare parola ai cittadini su un tema importante come quello dell’autonomia differenziata”.

