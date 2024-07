Reggio Calabria, la denuncia del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”: “degrado all’ex scuola Foscolo e lavori bloccati”

StrettoWeb

“Smantellata l’edicola di via Frangipane. L’assenza della struttura rende ancora più visibile il degrado della ex scuola media Foscolo, i cui lavori di riqualificazione sembrano ormai finiti nel dimenticatoio“, è quanto afferma il Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” del comune di Reggio Calabria. “Più volte abbiamo segnalato la pericolosità del sito, luogo di inciviltà e di brutte frequentazioni notturne e rifugio di disperati, alcolizzati e soggetti dediti alla prostituzione. Più volte abbiamo rappresentato il disagio dei residenti, il rischio di scippi e i tentativi di rapina. La nuova illuminazione non ha migliorato la situazione. Più volte abbiamo ricevuto rassicurazioni di probabili riqualificazioni, mai avvenute purtroppo“, rimarca il comitato.

“Abbiamo anche proposto che venga completata e utilizzata come struttura di riserva per le classi delle varie scuole che saranno oggetto di riqualificazione vista la necessità di mettere in sicurezza sismica molte scuole cittadine. Qualsiasi destinazione si voglia dare è inaccettabile la situazione di degrado in cui versa da svariati anni”, conclude il comitato.

