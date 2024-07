Reggio Calabria, i cittadini di Bocale a Sorical: “consumi aumentano perchè d’estate e nei weekend in migliaia ci spostiamo qui dal centro”

StrettoWeb

Un gruppo di cittadini di Bocale, quartiere dell’estrema periferia meridionale del comune di Reggio Calabria, in merito alle dichiarazioni fornite da SORICAL che nei giorni scorsi, nel contesto dell’avviso da parte del gestore rete idrica relativo al razionamento della fornitura dell’acqua potabile con l’effettuazione di manovre atte a garantire l’alimentazione idrica in quartieri della città in cui la stessa è carente, a scapito di altri, citati nello stesso comunicato, che nelle ultime ore fanno registrare “elevati consumi”, tra cui Bocale, nei quali secondo SORICAL “nei fine settimana si registrano repentini aumenti di consumi”, intendono chiarire un punto molto importante della situazione dei consumi idrici di Bocale.

“E’ noto a tutti i Reggini, che conoscono senza dubbio la località Bocale, che la popolazione del quartiere, a forte vocazione balneare, vista la posizione, e quindi nei fine settimana di giugno si raddoppia di numero almeno, per poi rimanere in questa proporzione per gli interi mesi di luglio ed agosto. Se questo è vero, conoscenza e razionalità vorrebbero che, anziché diminuire l’alimentazione idrica, essa semmai andasse aumentata – qualora ce ne fosse la possibilità – per far fronte alla crescente richiesta dovuta all’alto numero di persone che popolano Bocale in estate, a scapito di altre zone di Reggio centro da cui questi residenti si spostano nella frazione marittima. L’aumento dei consumi, quindi, non è affatto dovuto a fantomatici sprechi, ma appunto allo spostamento della popolazione e alla contestuale riduzione dei consumi dai quartieri urbani di provenienza”.

