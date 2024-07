Da Reggio Calabria una chiamata alle Arti per dare vita al SudRealismo

StrettoWeb

L’Art Gallery La Gourmet, situata all’interno del rinomato ristorante di chef Filippo Cogliandro, continua a crescere e propone un’iniziativa di straordinaria importanza culturale e artistica che sarà presentata durante l’evento “Chiamata Alle Arti”, il prossimo 25 luglio a partire dalle 18:30. “Chiamata alle Arti” è un invito aperto a tutti gli appassionati d’arte, gli artisti e i cittadini di Reggio Calabria e oltre, per celebrare e scoprire un movimento artistico emergente che cerca di dare voce e visibilità alle realtà e alle peculiarità del Sud, di ogni sud del mondo. Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere alla presentazione del Manifesto del SudRealismo, un documento che delinea i principi e gli obiettivi del movimento. Chef Filippo Cogliandro, noto per la sua dedizione alla promozione delle eccellenze artistiche dichiara: “continuo ad offrire generosamente i miei spazi, diventati ormai punto di riferimento per l’arte italiana, stavolta con un progetto molto più ambizioso”.

Accanto a lui, Elmar Elisabetta Marcianò, curatrice reggina e direttrice artistica dell’Art Gallery sottolinea: “Chiamata alle Arti è un’opportunità unica per raccontare, promuovere ed esaltare tutte le terre del sud. Ho steso una proposta di manifesto pensando a ciò che unisce tutte questi territori, alle espressioni legate da molti elementi comuni che meritevole di risalto e occasioni di confronto importanti. Il SudRealismo è un movimento che merita di essere conosciuto e apprezzato, e siamo orgogliosi di iniziare qui da Reggio Calabria, città di Gianni Versace e Umberto Boccioni”.

