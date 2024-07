Reggio Calabria, centinaia di agenti mobilitati per il G7 di 16 e 17 luglio: in Prefettura il comitato ordine e sicurezza pubblica

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica coordinata dal Prefetto Clara Vaccaro, per un esame congiunto e la definizione di vari aspetti connessi all’organizzazione, il 16 e 17 luglio prossimi, della Riunione Ministeriale Commercio del G7.

All’incontro, svolto alla presenza dei rappresentanti della Delegazione per la presidenza italiana del G7, sono intervenuti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, i Sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, la Commissione Straordinaria di Scilla, i rappresentanti della Regione Calabria, Confindustria, ENAC, RFI, Museo Archeologico Nazionale, 118. Era altresì presente l’On.le Francesco Cannizzaro.

L’evento, che interesserà diversi siti nella provincia di Reggio Calabria, vedrà coinvolte le Delegazioni dei Paesi facenti parte del G7 ed altre 13 invitate a prendere parte ai lavori, che si terranno presso il Resort Altafiumara.

In contemporanea, inoltre, è stata organizzata da Confindustria anche una Conferenza del B7, che si terrà presso l’Auditorium della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e coinvolgerà imprenditori internazionali che si confronteranno sui principali temi del commercio e dei mercati mondiali.

Nell’occasione, in un’ottica di raccordo e sinergia istituzionale, sono stati esaminati i vari punti del programma dei meeting, per assicurare il miglior svolgimento degli stessi, in una cornice di sicurezza che vedrà l’impiego di centinaia di unità delle Forze dell’Ordine e sarà definita in dettaglio nel corso di ulteriori tavoli tecnici.

