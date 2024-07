Reggio Calabria, Stazione di S.Caterina: riscuote già enorme successo “Libri in libertà”

StrettoWeb

“In questo arco di tempo abbiamo registrato oltre cinquecento libri in entrata ed uscita nello spazio di circa un mese”. La Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, nel periodo estivo, ogni anno è presa d’assalto da tantissimi giovani che si recano in treno nelle nostre bellissime località marine della Jonica e della tirrenica. Infatti, da diversi anni, la campagna di sensibilizzazione di Incontriamoci Sempre ODV “Prendi un libro e leggilo in treno o sotto l’ombrellone”, riscuote tanto successo ed ammirazione.

Intanto prosegue Calabria D’autore Summer 2024 al Circolo Polimeni a Pentimele, proprio nel 95° anno di attività del circolo più longevo della Calabria. La stagione ripartirà dalle certezze delle attività storiche di Incontriamoci Sempre, dalla rassegna domenicale di Calabria D’autore, al laboratorio dello stretto che balla con Agata Scopelliti.

