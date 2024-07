Reggio Calabria, caccia al pirata della strada che ha provocato l’incidente di sabato notte in autostrada

StrettoWeb

In seguito all’incidente di sabato notte a Reggio Calabria nel tratto di autostrada nei pressi dello svincolo del Porto in direzione sud, è iniziata la caccia al pirata della strada che ha provocato l’incidente. In queste ore sono in corso le acquisizioni delle telecamere dell’Anas e della Città metropolitana per risalire all’auto di colore bianco che si è data alla fuga.

L’auto del pirata della strada risulta incidentata nella parte anteriore lato passeggero e le autorità sono al lavoro per identificarlo, anche qualora dovesse tentare di riparare le ammaccature.

L’incidente, infatti, non è stato autonomo bensì provocato proprio dal mezzo che poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso nè collaborare con le autorità per i dovuti adempimenti di rito.

