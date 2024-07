Reggio Calabria, ATAM annuncia lo sciopero: “potrebbero verificarsi ritardi o soppressioni” | INFO

StrettoWeb

“ATAM informa tutti i suoi utenti che giovedì 18 luglio 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale di 4 ore dalle organizzazioni sindacali di categoria. Lo sciopero nella nostra città avrà luogo dalle ore 10.57 alle ore 14.57. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi ritardi o soppressioni delle corse dei nostri mezzi. Vi consigliamo di prendere nota di queste possibili interruzioni e di pianificare i vostri spostamenti di conseguenza”.

“Vi invitiamo inoltre a consultare i nostri canali ufficiali per ottenere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del servizio. Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione può causare e ci scusiamo in anticipo per qualsiasi inconveniente. Il nostro obiettivo è di ridurre al minimo l’impatto sul vostro viaggio e di riprendere il normale servizio il più rapidamente possibile”.

Così in una nota ATAM informa della partecipazione allo sciopero nazionale di domani, giovedì 18 luglio. A Reggio Calabria sarà tra tarda mattinata e primo pomeriggio, di 4 ore, dalle 11 alle 15, e potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di linee bus.

