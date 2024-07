Reggio Calabria, apre il primo Centro Dialisi della città: un’eccellenza della sanità con dotazioni ultra avveniristiche | DETTAGLI

StrettoWeb

Aprirà i battenti sabato 13 luglio alle ore 17 il primo Centro Dialisi del Sud della Calabria. Il centro avrà sede a Pellaro in via Industriale snc. La nuova struttura in campo dialitico darà corso alle prestazioni da erogarsi nella specifica area medica. Saranno disponibili 18 posti letto rene in trattamento extraospedaliero. Si tratta di una realtà fortemente voluta grazie alla caparbietà, e all’impegno profuso dall’imprenditore Antonio Gualtieri e dal dr. Nicola Maria Ilacqua che, nel recepire il parere favorevole espresso dal Direttore Generale del Ministero della Salute, hanno saputo trasformare tante speranze in una concreta realtà.

Un percorso complesso, lungo, difficile che, ultimato, finalmente pone a risoluzione il bisogno espresso a gran voce da una ampia fascia di assistiti della città di Reggio Calabria privati, sino ad oggi, di un presidio di tutela fondamentale per garantire continuità di cure e servizi rivolti alla tutela della propria salute. Oggi può, infatti, cessare l’assurdo peregrinare di assistiti reggini verso centri non sempre disponibili a dare le più idonee risposte sanitarie, o dover migrare verso strutture extraregionali per trattamenti salva vita i cui effetti sono negli inevitabili maggiori costi posti a carico ad un sistema già in grave difficoltà economica ed organizzativa.

La struttura, che offrirà anche un servizio navetta gratuito, con l’impegno della compagine sociale, si offre disponibile per, fattivamente, contribuire a raggiungere quei Livelli Essenziali di Assistenza che vede la Calabria in forte ritardo rispetto alla media nazionale, attraverso prestazioni mirate erogate in linea con i più moderni protocolli terapeutici e con il l’ausilio di attrezzature biomedicali all’avanguardia e di ultima generazione.

Il centro, realizzato in una ampia superficie distribuita su di un unico livello sorge, grazie anche alla empatia con la quale validi professionisti hanno saputo coniugare competenze tecniche di rispetto di requisiti normativamente imposti con i bisogni espressi dagli assistiti a cui è stato chiesto di manifestare le loro particolari esigenze, i loro bisogni, le proprie aspettative.

Due autonome sale dialitiche in open space, ospiteranno un complessivo di 16 posti letto rene, supportate da ulteriori singole aree, una dedicata ai trattamenti per i soggetti fragili, ed una realizzata per affrontare, in massima sicurezza, l’eventuale ripetersi della grave emergenza sanitaria riconducibile alla fase pandemica dal SarCov-2-Covid19.

Ambienti umanizzati e confortevoli, personale esperto, migliori partner, intendono alleviare i disagi di una malattia che impone lunghi ed estenuanti trattamenti clinici. Completano la struttura, spazi, aree e funzioni le cui finalità sono di supporto agli ambienti sanitari da dedicare ai congiunti in attesa e a momenti di incontro con il personale medico.

La responsabilità del centro è affidata alla Direzione Sanitaria del dr. Ilacqua che opererà con la preziosa collaborazione di personale altamente professionale e di riconosciuta competenza.

Si da corso oggi ad un nuovo percorso assistenziale con l’obiettivo di concretizzare l’auspicabile massima integrazione con il servizio pubblico quale “mission” della struttura, per sapientemente coniugare efficienza delle prestazioni con l’efficacia della cura così tendere verso l’eccellenza dei servizi prestati con il precipuo fine di concretizzare il “Diritto di Salute” costituzionalmente garantito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.