Reggio Calabria: annullato il concerto di Mr. Rain

La Esse Concerti – S.R.L., agenzia organizzatrice dell’evento di cui all’oggetto, è spiacente di comunicare che il concerto dell’artista “MR RAIN”, in programma il 5 agosto a Piazza Castello (Reggio Calabria), è stato cancellato a causa di difficoltà tecniche e logistiche indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, entro e non oltre il 30 agosto 2024, attraverso il circuito TicketOne ovvero presso i punti vendita dove sono stati acquistati i tagliandi.

Per coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite il sito o l’app TicketOne potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info

Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

