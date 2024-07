Reggio Calabria, alberi penzolanti e aiuola degradata vicino al centro: la segnalazione | FOTO

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato a StrettoWeb la situazione presente in Largo Lucisano, a pochi passi dal Centro Vaccinale lato nord. Come si può vedere dalle immagini a corredo, degli alberi penzolanti rischiano di cadere, finendo sulle auto in sosta. A questo da aggiungere anche il degrado dell’aiuola, diventata ricettacolo di qualunque oggetto, da bottiglie a carta e non solo.

Lo stesso cittadino ha provveduto a segnalare il problema al Comune, che a sua volta l’ha inoltrato alla Castore.

