Reggio Calabria, accordo fra l’Associazione Nike e l’Accademia di Belle Arti

StrettoWeb

Dopo il debutto a Roma grazie al progetto Tecno-Bazar, l’associazione Nike, presieduta da Irene Calabrò, prosegue fattivamente con i migliori auspici anche a Reggio Calabria quella che è una delle finalità importanti dell’associazione: promuovere la collaborazione con soggetti pubblici e privati che condividono lo stesso amore e progetto di sviluppo del territorio attraverso l’ideazione e promozione di attività culturali, educative e artistiche.

È con grande entusiasmo che Irene Calabrò annuncia la firma di un importante protocollo di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria diretta dal prof. Pietro Sacchetti. Un accordo che segna l’inizio di una sinergia strategica volta a promuovere l’arte e la cultura nel territorio calabrese, creando nuove opportunità per giovani artisti e studenti. L’intento è di condividere progetti comuni che dalla fusione delle specificità di ognuna delle parti crei valore aggiunto a beneficio del territorio e della collettività per incentivare la diffusione delle conoscenze e delle competenze e promuovere modelli di sviluppo basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse territoriali, sostenendo forme di sviluppo economico responsabile e sostenibile.

Il primo appuntamento

Subito in programma un appuntamento prestigioso e importante con una delle mostre più attese dell’anno: “Pop to Street Art: Influences” in cui dal 20 luglio al 3 novembre oltre 170 opere originali e after, tra disegni, manifesti, litografie, opere pittoriche, sculture e serigrafie, tracciano un percorso volto a indagare l’evoluzione artistica e l’influenza della Pop Art sulla Street Art.

Le parole di Irene Calabrò e Pietro Sacchetti

Irene Calabrò, presidente dell’Associazione Nike, ha dichiarato: “Questo protocollo rappresenta un passo significativo per la promozione dell’arte e della cultura nella nostra regione. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e di contribuire alla crescita dei giovani talenti locali”.

Il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Pietro Sacchetti ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con l’Associazione Nike. Insieme, potremo offrire ai nostri studenti opportunità uniche di crescita e di confronto con il mondo dell’arte contemporanea. Questo protocollo è solo l’inizio di una collaborazione che si preannuncia ricca di iniziative e progetti ambiziosi, con l’obiettivo comune di rendere Reggio Calabria un centro di eccellenza per l’arte e la cultura”.

Gli obiettivi

L’associazione si propone, infatti, come fonte creatrice di idee, progetti, scambi culturali, interculturali e multimediali nel campo delle arti visive, del teatro, della musica, dello spettacolo e della cultura in genere. Si prefigge, in particolare, di svolgere attività di progettazione, produzione, organizzazione, promozione, diffusione, gestione e distribuzione, nel settore artistico, culturale, turistico, sportivo, ricreativo, sociale, educativo, proponendo un continuo confronto tra Istituzioni e realtà associative con le nuove tecnologie nel campo della rappresentazione, della raccolta di materiali e la possibilità di connessione con qualsiasi realtà si ritenga utile coinvolgere nei progetti; di sviluppare attività congiunte per la realizzazione di progetti che saranno dettagliatamente definiti in successivi accordi.

Il protocollo siglato prevede, quindi, una serie di iniziative congiunte, tra cui organizzazioni di workshop e seminari tematici su vari aspetti delle arti visive, con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale. Realizzazione di mostre ed eventi culturali aperti al pubblico, finalizzati a valorizzare i talenti locali e a favorire la diffusione dell’arte contemporanea. Sviluppo di progetti di ricerca e sperimentazione artistica, incentivando l’innovazione e la creatività tra gli studenti dell’Accademia. Istituzione di borse di studio e premi per i giovani artisti più meritevoli, al fine di supportare il loro percorso formativo e professionale.

Prossimo appuntamento, quindi, con i celebri ritratti di Marilyn Monroe di Andy Warhol, i disegni per la metropolitana di New York di Keith Haring, i contributi rivoluzionari di Banksy e altro ancora. La Mostra POP to Street Art Influences, ospitata presso le sedi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Palazzo della Cultura P. Crupi, vedrà l’inaugurazione venerdì 19 luglio 2024 ore 10.30 presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.