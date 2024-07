Reggio Calabria, 7 automobilisti beccati a guidare ubriachi. Sanzionato locale che vendeva alcolici a minori | DETTAGLI

StrettoWeb

Negli ultimi due gironi la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio anche notturno. Le attività si sono giocate di 17 unità complessive, una stazione mobile, 6 autovetture,precursori etilometrici e drug test. Sono stati controllati 97 autoveicoli e sottoposti a controlli etilometrici 69 conducenti.

Di questi 7 sono risultati in stato di ebbrezza alcolica con ogni conseguente sanzione di natura penale ed amministrativa. Durante i servizi sono stati altresì sanzionati per sosta irregolare oltre 40 veicoli parcati nelle aree del centro anche in spregio alle norme che tutelano il diritto alla mobilità delle persone diversamente abili. Sul fronte dei controlli contro la mala movida sono stati ispezionati numerosi esercizi pubblici.

A seguito delle attività svolte in collaborazione con la polizia di stato sugli esercizi pubblici, l titolare di un locale insistente sul lungomare è stato sanzionato perché sorpreso a somministrare alcol ad un minore degli anni 18.

In totale, durante il servizio diretto dal Comandante, sono state comminate 63 sanzioni per violazioni al codice della strada, due per violazione del T.U.L.P.S

, denunciate 5 persone, ritirate 7 patenti di guida.

Il servizio, svolto nell’ambito del programma nazionale e transnazionale Focus. n’drangheta, si inquadrano nel dispositivo di rafforzamento del presidio del territorio contro la mala movida. Dette attività proseguiranno anche nei giorni a seguire per tutto il periodo estivo.

