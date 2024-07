Reggio Calabria, 33 dipendenti ex Lpu/Lsu passano al full time: la soddisfazione di CISL FP

StrettoWeb

“Con determina n°2304 R.G del 12.7.2024 diventa realtà la trasformazione dell’orario da part time a full time dei 33 dipendenti Lsu/Lpu, che da tempo aspettavano con ansia il completamento dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali. È stata la CISL-fp ad impegnare la Governance Metropolitana affinché individuasse le risorse economiche necessarie, in primis il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, il delegato alla Metrocity tuttora in carica Carmelo Versace ed il Consiglio metropolitano tutto. La determinazione messa in campo ha consentito di porre fine alla lunga attesa e dare una certezza economica a tanti dipendenti e le loro famiglie, che sinora si sono dovuti accontentare di un magro stipendio”. Così la CISL FP.

“Un enorme risultato – continua la CISL-FP – se si considera che lo scorso anno i buoni propositi, le mere rassicurazioni erano poi state deluse, in seguito al confronto sul PIAO: in quell’occasione il direttore generale non avendo avuto indicazioni ad hoc rispetto al completamento orario de quo, pur essendo favorevole, aveva chiosato di non poterli inserire nei fabbisogni del personale in assenza di direttive politiche in merito. Era stata, quindi, questa O.S. – con il rappresentante del personale interessato Mario Marino – ad intervenire programmando una serie di iniziative per porre all’attenzione degli addetti ai lavori la vertenza, “per la quale ormai non era più tollerabile alcuna dilazione”, come sempre sottolineato dal Segretario generale Enzo Sera e da Adolfo Romeo delegato CISL-fp alla Metrocity, ripercorrendo il lungo iter procedurale dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) con mansioni di operatori addetti al censimento dati c/o la società Sud service” a.r.l. (in qualità di Ente utilizzatore”.

“Gli stessi, oggi, ringraziano, assieme ai lavoratori, tutti quelli che si sono adoperati al raggiungimento dell’obiettivo, a partire dal capo Gabinetto del Sindaco, avv. Francesco Dattola, per aver seguito con attenzione l’iter procedurale, la dott.ssa Giuseppina Attanasio per aver velocizzato l’iter burocratico che permetterà la firma dei contratti agli interessati nel più breve tempo possibile”, si chiude la nota.

